Певица Алсу о разводе: Это неправильно – жить с человеком только ради детей

Алсу дала откровенное интервью. Популярная певица поведала, как ей удается сохранять семью, и высказалась о разводе.

Уже 12 лет Алсу счастливо замужем за бизнесменом Яном Абрамовым. По признанию артистки, совместная жизнь – "это непросто", бывает, что быт "съедает" романтику. "В кино часто показывают, как у супругов и через несколько лет чувства пылают, словно в первый день. Я не верю таким историям", – заявила она.

Звезда объяснила: "В жизни к тебе просто приходит осознание, что это твой родной человек, твой друг, твоя любовь, и ты уже не представляешь без него свою жизнь, несмотря ни на какие ссоры и разногласия. Ты проходишь этот, безусловно, нелегкий путь, потому что другой жизни для себя уже не видишь, ведь это твоя семья".

Артистка убеждена, что хорошо помогают в сохранении чувств совместные поездки, без детей. "Общение, взгляды, акцент друг на друге. В такие моменты ловишь себя на мысли: "Прямо как раньше". Вы погружаетесь в воспоминания, отдаетесь чувствам, которые были между вами в самом начале отношений и которые забываются в ежедневном быту. Это очень важно", – высказала уверенность певица.

А еще именно дети помогают сохранить брак. Впрочем, жить вместе только ради детей, по мнению Алсу, не следует. "Конечно, это неправильно – жить с человеком только ради детей, потому что они вырастут и уйдут, а ты останешься ни с чем. Нужно понять, насколько критична для вас сложившаяся ситуация. Если вы любите человека, то попытайтесь найти решение", – поделилась мнением Алсу.

Певица уверена, что ради семьи можно принести жертвы. Однако если другого варианта, кроме развода, нет, то, по мнению артистки, следует расстаться. "Действуйте и попробуйте заново построить свою жизнь, но уже с кем-то другим. Хотя, честно признаюсь, я не согласна с тем, как легко сегодня люди разводятся", – заявила певица.

По мнению Алсу, выходить замуж следует обдуманно и осознанно. "Не стоит ставить штамп в паспорте в порыве страсти. Подумайте, какая жизнь вас ждет рядом с этим человеком и его характером, достаточно ли только этой сумасшедшей любви. Конечно, никто об этом не думает и, к сожалению, поэтому мы видим сегодня столько разводов. Кроме того, в современном мире женщины стали более самостоятельными и уже не так зависят от мужчины, как раньше, поэтому свободно разрывают отношения. Правильно это или нет, рассуждать не берусь", – цитирует Алсу Woman.ru.