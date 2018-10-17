Волочкову подняли на смех из-за кожаной щели
"Параиба, параиба, повторяю вновь и вновь, я прекрасна, я богата, мне аж страшно, стынет кровь! Вот уж Лола (помощница-азиатка по хозяйству. – Прим. ред.) на подходе, да с букетом белых роз, как же я великолепна, а вокруг один навоз. Пишут ересь, пишут гадость, зависть лютую тая, я вам счастья пожелаю а потом пошлю, любя! Удалитесь, отпишитесь, нету мочи вас читать, параиба, параиба, то ли сон, а то ли явь (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – такое стихотворение про Настю Волочкову сочинил один из поклонников и поместил на ее странице в социальной сети.
На рифму его явно вдохновил снимок, который танцовщица опубликовала в Instagram. Сальные волосы, "веселое" лицо, несуразное кольцо, едва прикрывающее стыд платье... Причем оно такое короткое, что кажется, будто красавица с букетом подвявших цветов едет с ночной смены у трех вокзалов.
Она сидит в чьей-то явно не новой машине – на сидениях видны грязные щели. Но Настю они не смущают – она обожает елозить по всему подряд.
"Да что ж такое с волосами?!?! Воду отключили за неуплату, помыть голову негде?!", "Середина осени – почему летнее платье и босоножки? Причинное место можно застудить голыми ногами", "А внутри букетика – чинарик, не так ли, Анастасия?", "Бошка грязная, сиденье потрепанное, но зато белые розы и кольцо!", "По европейскому этикету дама должна быть в тонких чулках, с оголенными ногами давно уже не прилично находиться", "Эскорт на выезде. Почему не в рабочей позе?", "Белые розы всегда в окружении какой-то алкашки", – разразились сардоническими комментариями люди. К счастью, Волочкова на летящие в свой огород камни давно уже не реагирует.
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