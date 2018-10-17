Телегин щупал обездвиженную Пелагею на глазах постороннего мужчины

Эффектные и весьма откровенные снимки публикует в соцсети известный хоккеист Иван Телегин. Новую фотографию с супругой Пелагеей спортсмен сопроводил подписью: "Идеальная пара".

Могучий хоккеист, нисколько не смущаясь фотографа, сжал хрупкую Пелагею в жарких объятиях. 26-летний спортсмен уверен, что они с 32-летней певицей идеально подходят друг другу. И без стеснения убеждает в этом поклонников.

Автор последней фотосессии Телегина с любимой супругой - известный фотограф Владимир Широков. Снимок у мастера получился эффектный: судя по всему, ему помогли и сами модели, не сдерживавшие своих чувств.

Иван запечатлен в классическом черном костюме, пиджак надет на голое тело. Образ неотразимого мачо усиливает фирменная борода хоккеиста. А певица и наставница проекта "Голос" на сей раз надела легкое черное платье без рукавов с полупрозрачным низом. Образ дополняется внушительным вырезом в зоне декольте. Видно, что Пелагея заметно похудела.

Подписчики настроением фотографии прониклись. "Sex Ваня, полный sex! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Сколько шикарности в этой фотографии! Идеальные наши", "Берегите такую красоту, Иван!" – комментируют снимок поклонники.

В то же время некоторых заинтересовал жест Телегина, характерный для тех, кто ожидает прибавления в семье. Спортсмен позирует на фото, заключив Пелагею в объятия и положив обе руки на ее живот. Так часто фотографируются пары, которые готовятся стать родителями. Кстати, звезда недавно участвовала в проекте "Голос 60+", где победила ее подопечная Лидия Музалева. Интересно, что первый раз Пелагея забеременела именно во время съемок проекта Первого канала, напоминают "7Дней". Поклонники уже сделали на основании этих фактов далеко идущие выводы.