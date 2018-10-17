"Вложила деньги в грудь": Боня странно объяснилась за свою наготу

Телеведущая и модель Виктория Боня открыла свой бизнес. Звезда выпустила линейку джинсов под названием Victoria Bonya Jeans.



Виктория опубликовала рекламу нового детища на своей странице в Instagram. На снимке в черно-белых тонах она позирует только в джинсах с высокой талией.

Примечательно, что торс знаменитости обнажен. Боня прикрывает голую грудь руками.

"Жду ваших комплиментов в адрес моей первой коллекции Victoria Bonya Jeans 😜🔥 Больше пяти лет я мечтала создать свою линию #jeans! И это все для вас, мои любимые! ❤️", – написала артистка под фото. Добавим, что штаны от Victoria Bonya Jeans уже можно купить за 4900 рублей.

Поклонников порадовала возможность носить вещи, к созданию которых приложила руку их любимица, однако они отметили, что рекламный снимок им кажется несколько вызывающим. Многие посоветовали телеведущей надеть рубашку.

"Зачем в таком виде? Больше показать нечего? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Зачем вы так себя. ...обножили...?дааа уж ....Люди давно уже начали деградировать...и.не знают куда себя уже деть в этой жизни! !🙉🙉🙉🙉🙉🙇", "Зачем унизит себя,честь ...для бизнеса ради денег разве стоит так делать…", "Вика это не красиво", "Неудачное фото для рекламмы джинсов🙈Вика вы уверены что рекламируете джинсы?", "Вообще фото не понятное, она стоит и головой упирается? Или сидит и прилегла не много. Ужасное фото какое-то", "Вике хочется быть похожей на Джоли....., но никак не получается...!!!!!🤪🤪", "Столько денег в сиси вложить, вы б тоже их показывали на каждом углу", – писали в комментариях интернет-обыватели.