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Шоу-бизнес

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 17 октября 2018 года

Алла Пугачева, Анджелина Джоли и Евгений Петросян. Фото: Dni.Ru
Середина недели оказалась насыщенной на скандалы и громкие заявления. Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 17 октября 2018 года, в подборке Dni.Ru.  
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Галкин одним местом заткнул старые дырки Пугачевой

Не успела общественность прийти в себя от вида старых дырок Аллы Пугачевой (речь идет о модных джинсах), как напомнил о себе ее молодой муж Максим Галкин. Юморист обнародовал такую пикантную фотографию, что у фанатов дух захватило.

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Максим Галкин выложил кадр, сделанный во время съемки очередного выпуска развлекательного шоу "Лучше всех!" На фотографии юморист запечатлен в обтягивающем спортивном костюме. Завершили образ шапочка и солнцезащитные очки. "Биатлонист задержал дыхание", – коротко подписал кадр Галкин. 

Помятая Анджелина Джоли изуродовала младшую дочь

Известная голливудская актриса Анджелина Джоли теперь не только одевает дочку как мальчика, но и записала ее на неженские занятия. Десятилетняя Вивьен Джоли-Питт увлеклась карате.

Анджелина Джоли. Фото: GLOBAL LOOK press/Dirk Waem

Актриса и ее дочь попали в объектив папарацци. Джоли шла с девочкой на выпускной в школу боевых искусств в Лос-Анджелесе. 

Положение Наташи Королевой ухудшилось

Наташа Королева ошиблась с отчеством Ивана Урганта, публично назвав его Ивановичем, хотя он Андреевич. Когда фанаты указали артистке на оплошность, она немедленно исправилась, но получилось, по мнению поклонников, еще хуже.

Наташа Королева. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Наташа Королева опубликовала объявление о предстоящих съемках шоу Ивана Урганта. Певица по какой-то причине назвала его Иваном Ивановичем, хотя отец шоумена – популярный актер и ведущий Андрей Ургант. К тому же его коллега Алла Михеева называет Ивана исключительно по имени и отчеству. 

Беременная Меган Маркл располнела и перестала за собой следить

У С момента объявления о беременности Меган Маркл прошло лишь несколько дней, а герцогиня уже позволила себе отказаться от нарядов и макияжа. Жена принца Гарри во время визита в Австралию выглядит не лучшим образом.

Меган Маркл. Фото: GLOBAL LOOK press/Gustavo Valiente

Меган Маркл поразила австралийцев безвкусицей. В Британии герцогиня Сассекская щеголяла в платьях и на каблуках, а в заграничном туре экс-актриса решила не наряжаться. 

Расплывшаяся любовница Петросяна странно себя ведет

Зеваки сняли Евгения Петросяна с молодой помощницей Татьяной Брухуновой. Репортеры, посмотрев запись, пришли к выводу, что 29-летняя ассистентка, которую называют любовницей юмориста, странно себя ведет.

Евгений Петросян. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalya Loginova

В распоряжении журналистов сайта "Комсомольская правда" появилось видео, на котором случайный прохожий запечатлел Евгения Петросяна и Татьяну Брухунову возле КЦ "Москвич". Отметим, что там прошли съемки концерта "Петросян-шоу". Юморист и его молодая помощница прибыли на автомобиле с личным водителем.

ЧИТАЙТЕ ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ШОУ-БИЗНЕСА НА СЕГОДНЯ, 15 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА, В РАЗДЕЛЕ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СЮЖЕТАХ

17 октября 2018, 21:12

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