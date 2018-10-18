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Галкин взорвался из-за бойни в Керчи

Максим Галкин. Артист отреагировал на взрыв в Керчи. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Трагедия, произошедшая 17 октября в Крыму, заставила застыть в немом ужасе и негодовании всю страну. Отреагировали на взрыв в Керчи и представители отечественного шоу-бизнеса.

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Соцсети поддержали семьи погибших и пострадавших хештегом #керчьмыстобой. Не остался в стороне от трагедии и Максим Галкин. На своей странице в Instagram артист опубликовал подряд два поста, посвященных взрыву и стрельбе в Керчи, которые устроил студент политехнического колледжа Владислав Росляков.

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"Самые искренние соболезнования семьям погибших. Душой с вами!" – написал Максим. А через некоторое время появилось новое сообщение-рассуждение, полное возмущения самой возможностью в нашей стране подобных страшных инцидентов. Галкин напомнил, что еще лет 20 назад они были исключительно американским явлением. Юморист отметил два важных аспекта, которые могут снизить вероятность повторения таких трагедий, как взрыв в Керчи.

"Первое – это разработка методичек для преподавателей, в которых будут четкие инструкции и советы, как распознавать подростков, склонных к насилию. Второй важный аспект – это СМИ. Массмедиа в таких случаях работают как детонаторы следующих случаев. Самое страшное, что широкое освещение личности нападавшего в телевизоре, печати и интернете героизирует его в глазах потенциальных подражателей со сходной психикой!" – взорвался от негодования Галкин. Он считает, что чем четче и проще медиа сформулируют мотивы и причины зверства, в частности взрыва в Керчи, тем скорее найдется подражатель.

"На мой взгляд, надо говорить о трагедии, о явлении в целом, но не копаться публично в стрелке, чтобы не делать его хоть и анти-, но героем этой истории", – уверен Максим. Артист констатировал, что "злодеи тоже нынче модель для поведения".

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Высказались о бойне в Керчи и другие знаменитости. Среди них Анастасия Волочкова, Андрей Мерзликин, Кристина Орбакайте. "Слезы на глазах и ком в горле... Приношу свои искренние соболезнования родным и близким погибших и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этой ужасной трагедии", – пожелала телеведущая Юлия Барановская. "Всем семьям мои глубочайшие соболезнования! Полная растерянность, дикая боль… Господи, дай сил близким", – поддержала Керчь Полина Гагарина.

Следственный комитет расследует уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц общеопасным способом". В Республике Крым с 18 по 20 октября решением главы региона Сергея Аксенова объявлен трехдневный траур.

Как писали Dni.Ru, днем 17 октября в керченском колледже устроил стрельбу и привел в действие самодельное взрывное устройство 18-летний Владислав Росляков. По официальным данным, в бойне погибли 20 человек, более 50 получили ранения. Изначально рассматривались версии взрыва бытового газа и теракта, но позже стало ясно, что это не так.

Автор: Валерия Нарская18 октября 2018, 08:47
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