Незадолго до смерти сын Безруковой вступил в секту

Игорь Ливанов стал звездным гостем ток-шоу Бориса Корчевникова "Судьба человека". Актер рассказал о ныне покойном сыне и любопытной находке в его комнате.

Игорь Ливанов был женат трижды. Его первой женой стала студентка Татьяна, они вместе учились в театральном вузе. В 1979 году она подарила ему дочь Ольгу. Они были настолько гармоничной семьей, что ими восхищались все знакомые. Однако в 1987 году Татьяна и Ольга трагически погибли – грузовой поезд с отказавшими тормозами протаранил пассажирский состав, в котором они находились. Сломленному горем Ливанову пришлось ехать на опознание, а потом хоронить любимых женщин.

"Рядом со мной были друзья, которые не покидали меня, понимали. Мои соседи помогали. Один из них приносил мне трехлитровые баллоны с коньяком. Я выпивал их, но со мной ничего не происходило. Алкоголь меня не брал. Я понимал, что мне нужно либо заканчивать жизнь, то есть уйти в монастырь, или возродиться через детей. Эту бездну нужно было закрыть", – рассказал Ливанов.

Спустя время актер женился снова. Супруга Ирина подарила ему сына Андрея в 1989 году. В 2000-м Игорь получил настолько серьезную травму на съемках, что оказался парализованным. В это же время Ирина объявила об уходе к актеру Сергею Безрукову. Несмотря на свалившиеся беды, Ливанов смог восстановиться и продолжал общаться с сыном, которого забрала бывшая жена.

"Я пообещал Андрею, что никогда не буду говорить о его маме плохо, и свое слово держу. Однако я помню, как 2000 году позвонил сыну, а он мне не ответил. Чуть позже он перезвонил и сказал: "Папа, я в Волгограде, живу на квартире. Мама меня отправила, это сайентология". Я был в ярости, потребовал, чтобы сына в течение 24 часов вернули домой, или иду подавать заявление. Сына вернули, но позже я понял, что совершенно не знал его", – констатировал Ливанов.

Андрей умер в возрасте 25 лет. Ливанов поделился любопытными подробностями: "Когда я оказался у него в комнате, понял, что сын был еще совсем ребенком. Везде стояли мои снимки: открываешь шкаф – там фотография, на столе, на тумбочках. А еще на столе лежало не менее десяти дипломов по сайентологии. Он знал, как я отнесусь к этому увлечению, поэтому ничего мне не говорил. Я плохо знал собственного сына. До сих пор не понимаю, что с ним тогда произошло. Очень бы хотел это узнать". Ливанов отметил, что после смерти сына бывшая супруга попросила у него прощения.

Актер женился в третий раз. Ольга, которая младше его на 25 лет, родила двоих сыновей. По его словам, жена и наследники являются лекарством от любых горестей. Впрочем, и о покойных детях Ливанов не забыл: "Я знаю, что они не ушли, они рядом. И жена Таня, и дочь Оля, и сын. Они мои ангелы-хранители, они вместе. Я верю в это". Отметим, "Церковь сайентологии" была классифицирована как деструктивная религиозная организация постановлением Госдумы от 1996 года.