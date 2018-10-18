Варум с разорванным сердцем рассказала о зависимости

Певица Анжелика Варум опубликовала грустное лирическое стихотворение о любви на своей странице в Instagram. Поклонники уверены: брак Варум и Агутина находится на грани.

Это небольшое стихотворение содержит размышления о том, как любовь становится зависимостью, когда человек забывает о себе и готов идти на все ради близкого человека: "Зависимость до самоотречения/ Лишила воли, просто обезглавила". Отношения могут быть иногда очень сложными, приносить боль и счастье: "Одной рукою гладишь мои волосы,/ Другою рвешь мне сердце под грудиною".

Стихотворение произвело сильное впечатление на подписчиков: "Тонко, пронзительно до глубины, спасибо", "Замечательно и так душевно". Многие написали, что размышления певицы знакомы им: "Очень глубокое стихотворение, как раз о том, что происходит сейчас в моей жизни". Кто-то предложил написать музыку: "Какие замечательные стихи, так и звучит какой-нибудь мотив. Хочется услышать песню в Вашем исполнении". А некоторые поклонники всерьез обеспокоились душевным состоянием Варум: "Анжелика, надеюсь, у Вас все хорошо?", "Это очень красиво, Анжелика, но что-то внутри, в душе, должно подталкивать к таким строкам, и это что-то не очень доброе..."

В СМИ регулярно появляются сообщения о том, что брак артистов переживает тяжелые времена. Леониду Агутину приписывают роман с молодой участницей шоу "Голос" Элиной Чагой. Однако 50-летний певец уверяет, что в его жизни есть только одна женщина – Анжелика.