Малышева ждет второго ребенка от Эрнста

В семье дизайнера российского происхождения Екатерины Малышевой и принца Эрнста Августа Ганноверского ожидается пополнение. Счастливых супругов засняли на свадьбе британской принцессы Евгении, где Екатерина продемонстрировала сильно округлившийся живот.

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