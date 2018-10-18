Галыгина с Джиганом застукали за странным занятием в центре Москвы

От певца и шоумена такого поступка не ожидали. Тем сильнее будет общественный резонанс!

Премия "Высшая лига", которую каждый год вручает "Новое радио", считается у музыкантов очень престижной, несмотря на молодость. В прошлом году, например, обладателями "Золотых сирен" стали LOBODA, Ани Лорак, Диана Арбенина и Макс Барских, а Ольга Бузова согласилась завершить сольную карьеру и больше не петь при условии, что тоже получит статуэтку.

Третья церемония обещать стать еще более захватывающей. Об этом можно судить по проморолику, который появился в Сети. В нем шоумен Вадим Галыгин и певец Джиган предстали в образах уличных зазывал – c громкоговорителями и растяжками на груди. Они так вжились в роли, будто всю жизнь работали на улице!

Снимали рекламный ролик в самом центре Москвы, недалеко от офиса "Нового радио", практически без дублей. Говорят, для простых людей появление звезд на улице стало неожиданностью. Не веря своим глазам, они доставали телефоны и снимали это чудо. Неужели не двойники? Не каждый день увидишь публичных людей так близко, да еще и с мегафоном в руках!

Помимо Джигана и Вадима Галыгина, в "Высшей лиге – 2018" участвуют Дима Билан, Полина Гагарина, Вера Брежнева, Елена Темникова, "РукиВверх!" и многие другие. Артисты уже шьют наряды для красной дорожки – перед сотнями камер надо предстать при полном параде. Ролики с их участием, видимо, тоже скоро появятся.