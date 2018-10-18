Пенсионерка Пугачева не расплатилась в магазине для бедных

Огромный интерес вызвало ранее опубликованное фото Аллы Пугачевой в магазине для граждан другого социального уровня. Высказывалось много версий ее появления там. Наконец, многое прояснилось.



Комментаторы в социальных сетях возмущаются, что-де Примадонна сходила в народ, посмотрела, что продают в обычных "Пятерочках", покатала малолетнего сына Гарри в тележке (с грязными ногами!), наделала шума, но ничего не купила. И, как следствие, ни за что не платила. "Интересно, сколько ей самой дали за этот поход?" – удивляется народ.

Напомним, что Пугачева появилась в супермаркете в часы, когда там действовала скидка для пенсионеров. Примадонна прознала, что на все напитки и продукты с 09:00 до 13:00 по предъявлению социальной карты москвича действует скидка 10%. Кроме того, по средам в этом магазине полагается скидка и за посещение с детьми. Стало быть, Гарри оказался в тележке для продуктов неслучайно.



Между тем стали появляться и другие фотосвидетельства резонансного выхода последней народной артистки СССР "в люди". Судя по свежим снимкам, Пугачева была в магазине с водителем, который по совместительству является ее охранником. В очереди на кассу оба стоят с пустыми руками. Так что узнать, какая именно – "золотая или платиновая!" – кредитка у главной певицы страны, любопытным не удалось.

Кстати, как говорят, именно у этого водителя, который уже много лет возит царицу эстрады, живет Женя – сын Влада Пугачева, племянника Аллы Борисовны, о котором много писали в последнее время. Мальчика там прячут, поскольку родная мать не оставляет попыток забрать ребенка. Родители Жени вели не совсем здоровый образ жизни. "Чтобы расслабиться, Влад предложил мне запрещенное вещество. Я не рассчитала с дозой и впала в кому. Врачи пророчили мне смерть. Они говорили, что если я выживу, стану овощем", – позже рассказывала мать мальчика Виктория. От таких родственников и спасла Пугачева малыша.