Переставшую следить за собой Меган Маркл облепили мухи

Австралийское турне четы герцогов Сассекских омрачило неприятное происшествие. В городе Даббо на Меган Маркл напали австралийские мухи.

Инцидент зрители могли наблюдать в прямом эфире – все случилось в то время, когда у Меган Маркл и принца Гарри брала интервью местная журналистка. Герцог и герцогиня Сассекские прибыли в город Даббо, чтобы осмотреть воздушную базу скорой помощи The Royal Flying Doctor Service of Australia.

Корреспондент Рут Сэндоу с микрофоном в руках беседовала с принцем Гарри и Меган Маркл. Однако интервью мешали приставучие мухи, которые роились вокруг герцогской четы и журналистки. После того как Сэндоу пожаловалась на назойливых насекомых, Гарри не выдержал и решил исправить ситуацию.

Герцог Сассекский попытался отогнать мух, использовав местный способ, известный как "австралийский салют" (Aussie salute), пишет Spletnik. Обитающих в Австралии мух привлекают пот, слюна, слезы и слизь из носа, поэтому они обычно роятся у лица человека. Жертве приходится активно отмахиваться от насекомых руками – что Гарри и продемонстрировал. Героический поступок принца вызвал смех у его беременной жены и всех присутствующих.

Как писали Dni.Ru, с момента объявления о беременности Меган Маркл отказалась от нарядов и макияжа. Жена принца Гарри во время визита в Австралию выглядит не лучшим образом. На одну из официальных встреч в городе Даббо Меган явилась в брюках, белой рубашке навыпуск и пиджаке не по размеру. С прической и макияжем Маркл тоже не возилась – кое-как собрала волосы в хвост и нанесла блеск на губы. Вдобавок бывшая актриса сильно располнела и выглядела расплывшейся.