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Тайный муж Максаковой сделал громкое заявление

Мария Максакова. Кадр youtube.com
Спустя полтора года после трагической гибели супруга Дениса Вороненкова оперная дива Мария Максакова тайно вышла замуж за никому неизвестного молодого юриста из Нальчика Далхата Халаева. Теперь певица разыскивает своего новоиспеченного мужа. Она требует вернуть 100 миллионов рублей от продажи квартиры. В студии программы "На самом деле" Первого канала друзья и родственники четы пытались разобраться в сложившейся ситуации.
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Вскоре после свадьбы Максакова заявила, что молодой муж продал ее семикомнатную квартиру стоимостью 100 миллионов рублей и скрылся с деньгами. Однако родные и друзья Халаева уверены, что певица использовала молодого супруга в своих целях. Однако тот факт, что Далхат ранее был замешан в махинациях с недвижимостью, говорит о том, что молодой юрист не так уж и прост.

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Мария Петровна Максакова

Мария Петровна Максакова оперная певица, педагог

Давняя подруга и бывшая соседка вокалистки Милена Дейнега уверяет, что супруг использовал артистку и разбил ей сердце. "У меня есть достоверная информация, что Мария Максакова сейчас находится на антидепрессантах. Она рыдает, не выходит в свет, она плачет. Эксклюзивная информация – от нашей общей подруги, ее зовут Ольга. Она живет в том же районе, где живет Мария. В таком состоянии ее не видел никто. Она ему поверила искренне. Она хотела от него ребенка. А он ее взял и предал", – заявила приятельница звезды в студии программы "На самом деле" Первого канала.

Однако лучший друг Халаева Мурат Кажаров опроверг слова Милены, мол, все с точностью до наоборот. Оперная дива влюбила в себя неопытного парня и использовала в своих целях. Мурат сообщил, что его друг искренне верил Марии и никогда бы не предал ее.

В конфликт Максаковой и Халаева невольно оказались втянуты и третьи лица. Мурат Мержоев, который купил злополучную квартиру, очень недоволен сложившейся ситуацией. В студию пришел знакомый покупателя, который представился Русланом Курбановым.

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Публикация от Бьюти-блог (@beaute_et_trend)

По его словам, Мурат не замешан в махинациях Марии и Далхата, он просто хотел приобрести недвижимость. "Для меня неудивительно, что Мурат смог ее купить. Он – выходец из Республики Ингушетия, он – выходец из состоятельной семьи. Его отец вел крупный бизнес и в России, и в Казахстане. К сожалению, его отец ушел из жизни несколько лет назад и оставил наследство сыну", – поведал присутствующим Курбанов.

"По моей информации, квартира была продана за 45 миллионов рублей, – продолжил Руслан. – Я не знаю, откуда взялась цифра в 100 миллионов. Я видел ценник, но я разговаривал лично с Муратом Мержоевым, он мне сказал".

По словам Курбанова, при совершении сделки стороны использовали общеизвестную схему, когда в договоре указывается заниженная цена, чтобы уйти от налогов, а оставшаяся часть суммы передается на руки, через расписку. Руслан полагает: после того как средства оказались у Далхата, тот улетел в Турцию, где, вполне возможно, встречался с Марией. "Но если деньги были переданы наличными, то перевезти их в Турцию невозможно", – рассудил знакомый Мержоева.

Примечательно, что друзья Далхата заявляют, что тот не получил ни рубля. Так как сумку с наличными похитили у покупателя неизвестные, а остальные 45 миллионов, которые должны были быть перечислены на его счет, не пришли – мужа звезды просто-напросто кинули.

Эксперты, присутствующие на съемках, не стали занимать чью-либо сторону. Они подозревают, что Мария и Далхат действовали сообща.

С редакцией программы связался сам Халаев. Он записал видеообращение, которое вывели на большой экран студии. "Я нахожусь у себя дома в Нальчике. Ни от кого не скрывался и не скрываюсь. Мой телефон функционирует 24 часа в сутки. По поводу Мержоева: денег я от него не получал. Мержоев играет в этой ситуации далеко не главную роль. Я надеюсь, правоохранительные органы в ближайшее время разберутся в этой ситуации и примут законные меры", – сообщил супруг артистки.

Автор: Руслана Алексеева18 октября 2018, 16:24
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Максакова радикально изменилась к 40 годам

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