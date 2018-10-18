Виктор Рыбин оставил семью из-за любовницы

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова стали очередными звездными гостями ток-шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Популярный исполнитель признался, что ради Натальи оставил жену и дочь.

Когда Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова познакомились, артист был женат. Однако чувства их оказались настолько сильными, что Сенчукова согласилась стать любовницей Рыбина. Лишь спустя несколько лет певец все же набрался решимости и оставил жену с дочкой Марией, предпочтя им новую возлюбленную.

Виктор и Наталья вместе уже почти 30 лет. С дочерью мужа у Сенчуковой сложились хорошие отношения. При этом она подарила Виктору сына Василия. Парень, к слову, присутствовал на венчании родителей. Рыбин и Сенчукова решили скрепить свой союз перед Богом спустя почти два десятилетия совместной жизни.

Наследник артистов студент. Он увлекается музыкой и модельным бизнесом. В детстве Василий серьезно занимался карате. Но потом в связи с этим у него начались проблемы со здоровьем. "Сын заработал себе проблемы с голеностопом, коленями, бедром, локтями", – жаловалась в недавнем интервью Наталья Сенчукова. К тому времени, как молодой человек ушел из большого спорта, он заработал порядка 120 медалей на соревнованиях всех уровней.

Фотографии 19-летнего наследника артистов, которые Наталья Сенчукова периодически выкладывает на своей официальной страничке в социальной сети Instagram, неизменно пользуются бешеной популярностью.

В беседе с Лерой Кудрявцевой Виктор и Наталья признались, что им очень нужна помощь. Выяснилось, что супруги больны, причем диагноз у них один на двоих, передает Woman.ru. Впрочем, пара не унывает. Развеять тоску им помогает собственный теплоход. Кстати, когда-то на нем Рыбин катал саму Аллу Пугачеву.