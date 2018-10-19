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Пошедшая вразнос Меган Маркл обнялась с другим на глазах у мужа

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: GLOBAL LOOK press/ZUMAPRESS.com
Принц Гарри с супругой находятся в 16-дневном турне по Океании. 19 октября они посетили пляж Бонди в австралийском Сиднее.
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В 08:30 по местному времени герцог и герцогиня Сассекские уже были на пляже. Однако желающих посмотреть на королевскую пару было настолько много, что организаторам не сразу удалось найти парковку для автомобиля, в котором приехали Гарри и Меган.

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Супруги познакомились с представителями необычной организации OneWave, которые занимаются серфингом, тем самым разгружаясь психологически. Они уверены, что волны океана способы буквально исцелять людей, передает Express.co.uk

На так называемой массовой бесплатной сессии Fluro Friday любой желающий может прийти и пообщаться на темы психического здоровья, поплавать, покататься на доске, позаниматься йогой. Судя по всему, Гарри и Меган общение с местным комьюнити серферов очень понравилось.

Беременная Маркл и вовсе пошла вразнос: на глазах у мужа она обнималась с участником движения, при этом обворожительно улыбаясь. Как отнесся к такому поведению супруг, неизвестно, но на людях ревности не проявил.

Также герцог и герцогиня посетили другую интересную сессию. Они побывали в офисе Национальной лиги по регби, где пообщались с местной молодежью. Меган даже попробовала себя в этом виде спорта, сообщает Radaronline.com. 

Автор: Валерия Нарская19 октября 2018, 09:12
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