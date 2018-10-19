Морщинистый сын Шубской и Овечкина стал сенсацией

Уже два месяца прошло с тех пор, как модель Настасья Шубская и всемирно известный хоккеист Александр Овечкин стали родителями. Счастливые знаменитости обнародовали фотографию подросшего сына Сергея.

Свежий снимок малыша Настасья Шубская опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. "Два месяца", – коротко подписала кадр счастливая мать. На фотографии Овечкин и Шубская запечатлены на фоне камина. На руках хоккеиста расположился сын Сергей.

Изображение счастливого семейства вызвало бурный восторг у многочисленных подписчиков. Фанаты пришли в неописуемое возбуждение и рассыпались в комплиментах. "Уже 2!!!! Пора на коньки (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Поздравляю", "Какой малыш чудесный. большой уже. прекраснейшая семья! Счастья Вам. мы Вас всех любим!", "Саша, Настя!!!Милые, красивые– добра и мира вашему дому!", "Какие милые складочки на ножках! Так бы и зацеловала)", "Даааа, морщинки чудесные на ногах, младенческие такие", – прокомментировали публикацию фанаты.

Долю восторженных отзывов получила и Настасья. Многие обратили внимание, что без косметики супруга хоккеиста выглядит невероятно молодо. "Настасья прям школьница)", "Настасья вы красотка! А без макияжа очень молоденькая", "Рядом с Александром будто студентка стоит) Без косметики лучше", – высказались пользователи Сети.

Напомним, Александр Овечкин и Настасья Шубская стали родителями 18 августа этого года. Роды прошли в США. Молодых родителей поздравили многие российские знаменитости – Катя Лель, Анна Хилькевич, Глюкоза, Александр Ревва.

Мальчика назвали Сергеем. Супруги объяснили, что назвали малыша в честь старшего брата Александра. Овечкину было десять лет, когда Сергей погиб в автокатастрофе. Российский хоккеист неоднократно подчеркивал в интервью, что всегда гордился братом, и надеется, что тот гордится Александром, наблюдая за ним с небес.