Госпитализированного Вячеслава Добрынина парализовало

Появилась информация о том, что прославленный автор-песенник Вячеслав Добрынин госпитализирован. Якобы из-за инсульта композитора частично парализовало.

По данным Telegram-канала "Мутко против", у Вячеслава Добрынина случился инсульт. Якобы Доктор Шлягер находится в больнице в тяжелом состоянии. Ситуация более чем серьезная – левая часть тела практически парализована.

Добрынин является автором нескольких десятков хитов. На его счету такие нетленные композиции, как "Синий туман" и "Не сыпь мне соль на раны". Много песен композитор написал для коллег.

Недавно он признался, что устал от шоу-бизнеса. "Я не хочу больше выходить на сцену, петь, топать. Сил на все это больше нет, – заявил престарелый Добрынин. – К тому же очень мало артистов, с кем мне хотелось бы поработать. Уитни Хьюстон умерла, Барбра Стрейзанд далеко, Алла Пугачева, которую я знаю с 1971 года, сегодня занимается в основном семьей и поет очень избирательно".

Напомним, что Добрынин начал карьеру в 1986 году. Его пластинки "Синий туман" и "Колдовское озеро" вышли тиражами по семь миллионов экземпляров. Прославился Доктор Шлягер и как композитор, написавший свыше тысячи песен.

В 2016 году артисту исполнилось 70 лет. Он признался, что терпеть не может юбилеи. "А что в них хорошего? Сегодняшний день воспринимаю пасмурно, сумрачно, ненадежно и бесперспективно для себя, потому что в моем возрасте если и думать о перспективе, то в одном ключе – как подольше пожить. А все остальное – творчество, новые песни – уже неважно. Пишутся ли они? Конечно, пишутся, потому что пока человек жив, он хочет делать то, чем всю жизнь занимался. Другой вопрос, что нет настроения и того, что называют вдохновением. Вы спрашиваете, наслаждаюсь ли я тем, что сделал за эти годы? Я уже ничем не наслаждаюсь. Могу лишь вспоминать прошлое – в нем приятного и светлого куда больше, чем неприятного. Я написал очень много песен, которые любил народ. Все, что делал в жизни, не оказалось бесполезным и не исчезнет бесследно", – заявил Добрынин в недавнем интервью.