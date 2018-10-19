Разъяренная Рита Дакота врезала Александру Васильеву

Рита Дакота достойно ответила стилисту Александру Васильеву. По словам певицы, модельер раскритиковал ее незаслуженно.



На днях ведущий шоу "Модный приговор" Первого канала Александр Васильев осудил внешний вид Дакоты. Специально для одного из новостных порталов для женщин модельер проанализировал гардероб певицы.

По словам стилиста, Рита выглядит вульгарно, так как одевается слишком откровенно, ярко красит губы, носит пирсинг и покрыта татуировками. Васильев уверен, что проблемы в семье знаменитости случились именно из-за ее неподобающего внешнего вида.

Также Александр сообщил, что артистке нужно было простить ему измены и сохранить семью. Слова эксперта возмутили Риту. Она поспешила прокомментировать его слова.

От высказываний Васильева Дакота пришла в бешенство. В личном микроблоге она опубликовала разгромный комментарий. В нем певица назвала модельера главным "экспертом моды российского телеящика" и “пестрым эпатажным дяденькой”.

“Осуждающий внешний вид телезрительниц на всю страну ежедневно на Первом канале, злобно "разносит" Риту Дакоту, цинично рассуждая о том (прям вот дословно пересказываю), что " причиной измен моего супруга стало то, что я очень вульгарная и откровенная (ШТААААА?!?! яяя???😳), а еще причина – в татуировках и пирсинге.. Еще у меня отвратительный макияж и его возмущают мои ресницы и яркие помады (штаааа?! Я помадами вообще не пользуюсь, от слова СОВСЕМ)". Дальше-больше. Дяденька уверенно заявил что такие девушки как я "обречены на измены", ну а после добавил пару жизненных "советов" о том, что он уверен "измены можно и НУЖНО прощать", отметив, что уйдя от предателя я унизила себя и испортила себе репутацию, а к моему бывшему мужу в постель придут толпы девушек, которые теперь подумают, что он секс-гигант и захотят проверить (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – напала на Васильева звезда.

Ниже она отметила, что статья Васильева ее вывела из себя, так как поклонницы могут поверить ему и начать одеваться не так, как им бы хотелось. "Не надо ломать себя! Не надо стыдиться ваших татуировок, пирсингов, стрижек и формы носа", – обратилась к фолловерам Рита.