Снова стал отцом: Киркоров радуется прибавлению

Звезды поздравляют папу и желают счастья малышу. Ведь пятый ребенок – это очень серьезно и ответственно!

Генеральный директор телеканала МУЗ-ТВ Арман Давлетяров снова стал отцом. Утром в одной из московских клиник у него родился мальчик – богатырь весом три килограмма и ростом 51 сантиметр. Это пятый ребенок в семье легендарного медиаменеджера.

О том, что у Давлетярова случилось прибавление в семействе, одним из первых узнал Филипп Киркоров и тут же поздравил друга в социальных сетях и лично. К теплым словам присоединились Анита Цой, Яна Рудковская и другие звезды отечественного шоу-бизнеса. Для них Арман – не просто серьезный телебосс, а давний друг, который всегда готов помочь. И дело даже не в престижной музыкальной премии, которую он основал, а в человеческих качествах Давлетярова, которые все артисты высоко ценят.

Счастливый отец продолжит принимать поздравления в воскресенье в Кремле, где канал МУЗ-ТВ будет отмечать 22-й день рождения. И появление у Давлетярова пятого сына можно считать красивым началом радостных мероприятий. Редакция Dni.Ru присоединяется к поздравлениям Армана!