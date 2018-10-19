Жена высказалась об инсульте парализованного Добрынина

Сообщения о тяжелом состоянии госпитализированного Вячеслава Добрынина не подтверждаются. Супруга артиста Ирина опровергла слухи о серьезном диагнозе, поставленном ее мужу.

Вячеслав Добрынин действительно попал на больничную койку. 72-летний любимец публики и один из самых плодовитых авторов песен на российской эстраде госпитализирован в одну из столичных больниц – это подтвердил директор артиста Сергей Карпов.

Деталей журналистам не сообщили, и это породило множество слухов. В частности, утверждалось, что Добрынин перенес инсульт и у него парализована левая часть тела.

Поклонников успокоила супруга композитора Ирина Добрынина. Она опровергла сообщения о серьезном диагнозе и тяжелом состоянии мужа. Позже и Карпов подтвердил, что с Вячеславом Добрыниным ничего страшного не произошло - он просто приболел, передает EG.ru.

Напомним, что Добрынин начал карьеру в 1986 году. Его пластинки "Синий туман" и "Колдовское озеро" вышли тиражами по семь миллионов экземпляров. На его счету такие нетленные композиции, как "Синий туман" и "Не сыпь мне соль на раны". Прославился Доктор Шлягер и как композитор, написавший свыше тысячи песен для других исполнителей.

В последнее время журналисты обратили внимание, что 72-летний Добрынин заметно сдал – располнел, обрюзг. "Выглядит как глубокий старец, потому что не следит за собой", – шепчутся они за спиной у мэтра российской эстрады.

Однако сам Доктор Шлягер считает, что давно уже всем все доказал и теперь волен жить так, как хочет. И не обязан подстраиваться под чужие вкусы и глянцевые стандарты.