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Шоу-бизнес

Престарелый Краско развелся с молодой женой

Фото: instagram.com/natalia_krasko
Народный артист Иван Краско развелся с женой Натальей Шевель. Они прожили вместе всего три года. 
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Супруги подали заявление в один из питерских ЗАГСов еще месяц назад. Теперь официально 88-летний Краско и 28-летняя Шевель не состоят в браке.

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 Иван Иванович Краско

Иван Иванович Краско актер

Инициатором расставания стал престарелый артист. Иван Иванович хотел, чтобы молодая жена родила ему дочь, однако та категорически отказывалась.

Кроме того, как говорил сам актер в многочисленных телевизионных ток-шоу, Наталья так боялась забеременеть, что отказывала ему в интиме. Краско устал жить монахом и теперь надеется возобновить отношения с бывшей супругой Натальей Вяль, с которой у него подрастают двое сыновей.

К слову, Шевель в свою защиту заявляет, что у них с мужем не было даже собственного жилья. Всю совместную жизнь они ютились в комнатушке в квартире у родственников.

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Публикация от Информагентство RuNews24.ru (@runews24_ru)

Шевель рассказала однажды журналистам, что у нее было непростое детство. Наталью воспитывали чужие люди, так как ее родной матери не было до нее дела. Именно из-за травмирующего детского опыта она не спешила заводить наследников, так как не хотела растить их в нищете.

Меж тем Краско уверяет, что не оставит Шевель на улице. Он считает ее близким человеком, поэтому она некоторое время будет жить с его родственниками, по крайней мере, пока не встанет на ноги и не начнет себя обеспечивать самостоятельно. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Автор: Руслана Алексеева19 октября 2018, 17:50
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