Меган Маркл и принц Гарри готовят тайный побег
Меган и Гарри планируют провести время вдали от людей. Они уединятся на секретном пляже.
Примут герцога и герцогиню Сассекских друзья-актеры Маркл, которые владеют домиком на солнечном побережье, спрятанном от мира с одной стороны океаном, а с другой – тропическим лесом. Лучшего места для молодоженов придумать сложно.
О планах королевской четы стало известно после публикации программы их визита в Австралию. Согласно расписанию, пара прибудет в Сидней на 12 дней, чтобы принять участие в официальных мероприятиях. За это время Меган и Гарри посетят Сидней, Мельбурн, Даббо и остров Фрейзер.
Каждый день расписан по минутам, однако в графике есть странный разрыв – из него выпали три дня. Это и навело британских журналистов на мысль о побеге молодоженов, пишет Daily Express.
The Duke and Duchess of Sussex will make their first official visit to Sussex on 3rd October.— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 27 сентября 2018 г.
In West Sussex they will see the historic Sussex Declaration & open @chiuni Tech Park. In East Sussex they will visit the Royal Pavilion, @SurvivorsnetBtn & Peacehaven Youth Centre. pic.twitter.com/eDlyRUlSKs
Напомним, принц Гарри и Меган Маркл поженились 19 мая 2018 года. С тех пор внимание всего мира приковано к паре. Супругам редко удается выкроить минутку для уединения. А недавние слухи о беременности Меган и вовсе едва не переросли в скандал.
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