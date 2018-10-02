Жена о романе Кержакова и Подкаминской

В Сети появились слухи, что Александр Кержаков встречается с моделью Любовью Подкаминской. Эту информацию прокомментировала супруга футболиста Милана Тюльпанова.

Пока Милана Тюльпанова, справившаяся со своей опасной для жизни зависимостью, собирает силы и документы для борьбы за маленького сына Артемия, ее супруг Александр Кержаков не скучает в одиночестве. В Сети появились данные, что прославленный футболист строит отношения с моделью из Санкт-Петербурга Любовью Подкаминской. Отметим, что девушка обладает крайне эффектной внешностью – это стройная фигуристая брюнетка с яркими голубыми глазами.

Журналисты связались с супругой Александра Кержакова Миланой Тюльпановой, чтобы прояснить эту щекотливую ситуацию. Женщина дала понять, что у нее нет конкретных данных, но она ничего не исключает. "У меня нет доказательств, но, зная его, думаю, что это правда", – цитирует Милану Тюльпанову StarHit.

О Любови Подкаминской почти ничего не известно. Говорят, красотка увлекается философией и психологией, ведет роскошный образ жизни – катается на элитных автомобилях, носит брендовые вещи и путешествует по самым лучшим курортам мира. После того как в Сети появилась информация о романе с Александром Кержаковым, Подкаминская закрыла свою страничку в социальной сети Instagram.

Напомним, минувшим летом доведенная до отчаяния Милана записала видео, в котором рассказала, что муж не дает ей видеться с ребенком, и выложила ролик в Сеть. Кержаков заявил, что его супруга наркозависимая и опасна для сына.

После того как супруги вылили друг на друга ушат грязи, им как-то удалось найти общий язык. Спортсмен разрешил Милане видеться с наследником. Мужчина пообещал девушке: поправишься – заберешь малыша. По настоянию футболиста и его друзей Милана призналась в зависимости и прошла курс реабилитации. После возвращения из центра Тюльпанова решила подать на Кержакова в суд, чтобы оформить развод и забрать ребенка.

