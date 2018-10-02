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Шоу-бизнес

"Алла очень переживает": юный фаворит о состоянии 69-летней Пугачевой

Алла Пугачева. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Короткие юбки, ярки носки, кокетливые шорты, дерзкие кожаные брюки – Алла Пугачева давно предпочитает носить именно такую молодежную одежду. Избавил же ее от набивших оскомину бесформенных балахонов молодой стилист Алишер. Примадонне перемены пришлись по душе. Поэтому теперь Алишеру предстоит подготовить Примадонну к пышному празднованию юбилея.
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В апреле будущего года последней народной артистке Советского Союза исполнится 70 лет. Как говорят, по этому случаю она готовится дать 20 сольных концертов, которые состоятся в столичном "Крокусе", петербургском "Октябрьском", в Израиле, Германии и Америке.

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Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Пока официальной информации на этот счет нет, но то сама Пугачева проболтается, то кто-то из ее окружения выскажется. "Думаю, Пугачева вернется на сцену. Она хороша! Все дело в новом репертуаре, а наши песни – вечные, они живут уже 30-40 лет", – заявил поэт Илья Резник. К нему за новым хитом и обратилась Примадонна. 

А стилист Алишер будет отвечать за ее внешний вид на юбилее. Он сообщил: "Костюмы для Аллы Борисовны мы делаем постоянно, но до сольника по ним еще не добрались – пока записываем песни".

По его словам, сейчас все внимание Примадонны сосредоточено на клипе, который должен выйти к юбилею. "Алла очень переживает, что очень давно не снималась, – рассказал стилист о состоянии 69-летней Пугачевой. – Хотя ролик получается бомбический, и она там нереальная. Материала наснимали тонну, монтаж идет тяжело. Нужно грамотно все сделать, чтобы Алла в ролике была такой, какой я ее знаю лично".

Алишер со страницы в социальной сети обратился ко всем поклонникам Пугачевой с просьбой: "Сделаем Алле приятное и дружно поддержим ее во всех социальных сетях, ведь если все будет хорошо, сделаем и сольник".

Очень хочется верить, что здоровье артистку не подведет, и она выступит везде, где запланировала. Недаром ведь одна из композиций Примадонны содержит такие строки: "Спеть смогу еще на бис,/ Жить на бис я не сумею..." 

Автор: Иван Губкин2 октября 2018, 09:47
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