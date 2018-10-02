Ани Лорак после скандала с изменой пришла на шоу "Голос"

Новый сезон шоу "Голос" стартует через неделю после финала "Голоса. 60+". Премьера в эфире Первого канала под названием "Голос. Перезагрузка" назначена на 12 октября, передает EG.ru.

Состав жюри уже известен. В красных креслах разместятся рэпер Баста, Константин Меладзе, Ани Лорак и Сергей Шнуров. Единственная представительница прекрасного пола среди членов жюри принимала участие в качестве наставницы в украинском "Голосе". А совсем недавно Лорак пережила подлую измену мужа.

