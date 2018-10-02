Мертвого Кобзона подвергли унижению из-за смерти Азнавура

Российский журналист и писатель Александр Сотник сравнил двух исполнителей. При этом сопоставление получилось в пользу французского шансонье.

Сотник выразил свои размышления в Facebook. По его словам, подлинное не бывает пошлым.

"У каждого народа – свои певцы "великих эпох". У французов – Азнавур, у россиян – Кобзон. Чувствуете разницу? Так подлинность смеется над эрзацем", – унизил отечественного исполнителя журналист. Он отметил, что Азнавур пел о любви к стране и женщине, о красоте Парижа, а Кобзон – "о любви к партии и правительству" и "священном подвиге Леонида Ильича".

По словам писателя, французский шансонье оставил после себя на сцене потрясающую Zaz, а Кобзон – Филиппа Киркорова и Николая Баскова. При этом Александр Сотников добавил, что Азнавура никогда не назвали бы французским Синатрой. По его мнению, это пошлость, эпохальной личности недостойная.

"А вот Кобзона называли. Потому что Япончик, Тайванчик, мафия, а не потому что величина размера дяди Фрэнки… Подлинное пошлым не бывает. А от подделки всегда несет пошлятиной", – раскритиковал Иосифа Кобзона Сотник.

По словам писателя, французский певец ушел достойно и тихо, без лишней помпы. "Месье Азнавур, Вы всегда будете петь в моем сердце", – заключил Сотник.