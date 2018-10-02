"Не верьте сумасшедшим": Гузеева влезла в скандал с Краско

Лариса Гузеева призвала не верить в то, что говорят люди, кочующие с одного шоу на другое. Таких персонажей популярная ведущая назвала сумасшедшими.

Свое веское слово Лариса Гузеева высказала в очередном выпуске передачи "Давай поженимся". Героиней новой программы стала 55-летняя журналистка Елена, которая рассматривала в качестве потенциального избранника мужчину не старше 60 лет.

"Чтобы еще стрелок был, чтобы не на полшестого", – ляпнула сваха Роза Сябитова. Невеста не растерялась. "Люди разные бывают. Некоторые и в 70 лет детей рожают, артисты там всякие", – отметила она. "Старый конь борозды не портит", – поддержала Елену ее подруга. "Только не пашет!" – отрезала Роза Сябитова.

И тут в разговор вмешалась Лариса Гузеева. "Вы не верьте сумасшедшим, которые кочуют из одного ток-шоу в другое и в 80 лет рассказывают, что они еще о-го-го и сперму показывают, на весь мир позорятся. Да какое там в 80 – больше! Что вы им верите!? Дети адаптированные, рожают суррогатные матери", – высказалась популярная актриса.

Почему-то издание "Вокруг ТВ" выразило уверенность, что речь шла о 88-летнем актере Иване Краско. В последнее время вокруг артиста разгораются скандалы, причем один громче другого. Все началось с того, что на шоу "На самом деле" Краско уличил молодую супругу Наталью в измене.

Затем артист заявил, что хотел бы вернуться к бывшей жене, чтобы та родила ему дочь, о которой он давно мечтает. Потом события стали развиваться с противоестественной скоростью. В следующих выпусках шоу появилась некая Юлия Кичемасова, которая назвалась любовницей Краско и заявила о готовности родить ему ребенка.

Впрочем, недавно Иван Краско дал интервью, в котором признался, что эту даму ему буквально навязали редакторы передачи. Актер заявил, что дальнейший сценарий ему не понравился и отказался сниматься в очередном выпуске ток-шоу.