Муцениеце о новой беременности: Паша клянчит у меня еще одного сына

Похоже, тучи в актерской семье Павла Прилучного и Агаты позади. Они даже о пополнении задумались!



"Мы переезжаем, – огорошила Агата. – Продаем свой старый дом, который был для нас райским уголком. Конечно, будем по нему скучать, ведь все в нем делали своими руками. Строили его три года, а жили только полтора".

"У нас были огромная терраса, рядом с которой мы жарили шашлыки, баня, больше панорамные окна, камин в зале, несколько комнат, в том числе для гостей... Но теперь нам понадобилась жилплощадь побольше: у Паши уже мама немолодая, и, скорее всего, она будет жить с нами. Да и он клянчит у меня еще одного сына!" – цитирует Агату газета "Мир новостей". Судя по всему, новая беременность Агаты не за горами.

Напомним, популярные актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный расписались 19 июля 2011 года втайне от поклонников и журналистов. В январе 2013-го у них родился сын Тимофей, а в марте 2016-го – дочь Мия.

В начале лета 2018 года в идеальной семье произошел скандал. Наблюдательные фанаты обнаружили, что актеры якобы отписались друг от друга в соцсетях, перестали публиковать общие фото и выходить в свет вместе. Пиком беспокойства стали две фотографии, которые на своей страничке в Instagram опубликовал Павел. На снимках была запечатлена не законная супруга, а актриса Лукерья Ильяшенко.

Но Агата уверяет, что сейчас в семье царят мир и любовь. Секрет гармоничных отношений актеров очень прост. Как рассказала артистка, несмотря на частые ссоры и конфликты на бытовой почве, супруги должны разговаривать о своих проблемах и пытаться разрешить их вместе. "Просто нужно садиться и разговаривать друг с другом", – отметила она.