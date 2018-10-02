На хвастливую Шубскую вылили ведро помоев

Настасья Шубская побывала на церемонии вручения колец игрокам хоккейного клуба Washington Capitals, в состав которого входит ее супруг Александр Овечкин. Модель похвасталась эксклюзивными подарками, за что немедленно была предана остракизму.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Настасья Шубская выложила несколько фотографий и видео с торжественной церемонии. Для важного дня модель выбрала черное обтягивающее платье, демонстрирующее ее великолепную фигуру.

В просторном зале за столами собрались игроки со своими женами, центральное место было отдано Кубку Стэнли. Разумеется, не обошлось без представителей прессы. Журналисты с жадностью ловили каждое движение игроков, особенно пристально они следили за Александром Овечкиным, который считается одним из лучших игроков в команде.

Репортеры сняли, как хоккеист медленно развязал бантик и открыл коробочку, хранившую внушительный перстень, которые по традиции преподносятся всем участникам команды. Отметим, что женам хоккеистов преподнесли в дар массивные кулоны, повторяющие по дизайну кольца мужчин.

Настасья поделилась радостью с многочисленными фанатами. Она даже надела на свой хрупкий пальчик перстень мужа, чтобы продемонстрировать его величину и мощь. А еще Шубская ненароком показала собственные украшения, которые по статусу оказались не ниже эксклюзивных презентов.

Почему-то не все подписчики порадовались за супругов. Многие пользователи Сети буквально брызгали ядом. "Настя! А у Вас имеется какое-либо образование или таким красивым т богатым женщинам онл не нужно? Вам достаточно быть женой Овечкина?", "Пока старшая сестра постит трогательные фотки мамы и вспоминает о ней через пост, младшая все по тусам бегает...", "Настя, мы все понимаем, но можно уж как-то поскромнее?", "Аж противно от этого перебора роскоши (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – прокомментировали пользователи Сети.