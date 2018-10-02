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"Клеймо на всю жизнь": Борисову распекли за позорное признание

Дана Борисова. Фото: instagram.com/danaborisova_official
Шокирующее признание Даны Борисовой стало предметом бурного обсуждения в Сети. Известный блогер Лена Миро раскритиковала телеведущую за излишнюю откровенность.
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"Все-таки наркотики – страшная вещь. Как посмотрю на Дану Борисову, так хочется тут же вскочить и бежать – вступить в какой-нибудь фонд борьбы с этим злом. На голубом глазу Дана Борисова втянула в свой мир и дочь: ребенку предлагают деньги за ночь с мамой", – написала шокированная Лена в личном "ЖЖ".

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Дана Александровна Борисова Телеведущая

Миро считает, что телеведущая подает плохой пример несовершеннолетней наследнице. По словам блогера, бесстыдное признание звезды может нанести непоправимый вред психике девочки и исказить ее мировосприятие.

"А наркоманка еще и подливает масла в огонь. Говорит, что не видит в проституции ничего плохого. Ей лично платили, хоть было и неприятно: "Да, нужны были деньги, зато не грабила и не убивала", – заявила Дана. Ну, да – не грабила и не убивала. Хорошее оправдание для проституции", – комментирует заявление Борисовой Лена.

Блогер уверена, что интимные подробности жизни Даны должны были остаться тайной, ведь ее открытое признание слышала не только дочка, но и друзья, и одноклассники девочки. Эта информация может стать основанием для травли наследницы Борисовой среди сверстников. "А ведь дочь проститутки – это не только страшное оскорбление, но и клеймо на всю жизнь для девочки", – рассуждает Миро.

Напомним, Дана Борисова пришла на шоу "Звезды сошлись!" и откровенно рассказала, как за деньги проводила время с богатыми мужчинами. При этом телеведущая сообщила, что ей платили десятки тысяч долларов. Знаменитость поведала, что ей было неприятно просыпаться рядом с чужим мужчиной, она чувствовала себя "мерзко". А недавно пикантное предложение поступило ее дочери в соцсетях. Незнакомый мужчина предложил девочке 150 тысяч за ночь с Борисовой.

Автор: Руслана Алексеева2 октября 2018, 16:09
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