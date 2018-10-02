Преданная мужем звезда "Брата-2" пыталась покончить с собой

Актриса Дарья Юргенс, известная по роли Даши-Мерилин в фильме "Брат-2", тяжело переживала развод с музыкантом Евгением Дятловым. Новость о неверности супруга чуть не довела ее до самоубийства.

В личной жизни Юргенс было несколько серьезных и продолжительных романов. К сожалению, все они закончились неудачей и душевными переживаниями.

С первым мужем Евгением Дятловым звезда познакомилась еще в университете. Молодой человек, за которым бегали все студентки, выбрал Дарью. В 1991 году Юргенс подарила возлюбленному сына Егора. Молодой семье было очень сложно растить мальчика, в перестроечное время денег не хватало даже на еду.

Несмотря на бедность актрисе казалось, что в браке она счастлива, однако судьба готовила ей настоящий удар. "Я почувствовала, что происходит неладное, но Женя не признавался. В итоге он сказал мне: "Даша, я согрешил". Произошло это на вокзале. Он сказал и уехал, а я осталась одна. Мне было так тяжело. Я просто сидела в темноте, курила и пила кофе. У меня даже были мысли плохие, но у меня же был маленький Егор. У нас был 12-й или 17-й этаж в общежитии, я все подходила, смотрела вниз, но не могла этого сделать", — рассказала артистка в эфире программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1".

Знаменитость не хотела разрушать семью и лишать ребенка отца, она дала еще один шанс мужу. Однако отношения были безвозвратно испорчены, а былая близость потеряна. Дарья заинтересовалась другим известным музыкантом – Юрием Шевчуком и решила окончательно порвать с Дятловым.

Через некоторое время Юргенс забеременела. Шевчук уговорил ее сделать аборт. "У него был сын, у меня тоже, должен был родиться общий ребенок. Он сказал, что я одна и не справлюсь со всем, если продолжу работать. Я считаю, что совершенный мною грех – это только моя вина, не его", - рассуждает знаменитость.

Из больницы Дарью встречал давний поклонник актер Петр Журавлев. Следующие семь лет они прожили вместе, мужчина буквально пылинки сдувал с артистки. Однако Юргенс все равно не могла удержаться от поисков своего счастья. Вскоре она родила дочь Сашу, но об отце девочки, которой недавно исполнилось 15 лет, отказывается говорить до сих пор.

Сейчас 50-летняя Дарья Юргенс состоит в отношениях с Сергеем Великановым. Недавно она стала бабушкой. Актриса поддерживает хорошие отношения с первым мужем Евгением Дятловым.