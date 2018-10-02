Мать до последнего запрещала Кобзону заниматься сексом

Иосиф Кобзон как хороший еврейский сын души не чаял в матери – Иде Исаевне Шойхе. Он даже завещал похоронить себя не на престижном Новодевичьем кладбище, а рядом с самым близким человеком – на далеком Востряковском. Хотя из-за матери у певца долго не складывалась личная жизнь.





Иосиф Давыдович был женат трижды. И каждый раз родительница, как говорят, вмешивалась в его отношения. "Я-таки хочу для Еси хорошую девочку", – это был главный мотив Иды Исаевны.

Например, первая супруга Кобзона – популярная советская эстрадная певица Вероника Круглова, брак с которой длился с 1965 по 1967 годы, – рассказывала, что Ида Исаевна, не давала им заниматься сексом. Мол, родительница намеренно приходила "в гости", мешала молодым, и иногда даже ложилась на той же кровати в коммуналке на Каретном ряду или в гостинице в Ленинграде.

"Когда мы стали ночевать вместе с Есей в маленькой комнатушке, его мамаша вдруг зачастила к нам в гости. Жила она в то время в Днепропетровске. Кроме сына, в Москве у нее никого не было, – говорила в одном из интервью Круглова.– Работая в разных коллективах, нам с мужем приходилось встречаться довольно редко. И каждая такая встреча считалась праздником. Но стоило появиться в комнате вместе, моментально наведывалась свекровь. И праздник превращался в пытку. Иногда выходило, что родственница даже спала вместе с нами на раскладном диване – ложилась посредине! Эта женщина всегда оставалась для Кобзона единственным авторитетом, которому он не мог сказать "нет". К сожалению, она была малообразованной женщиной, очень резким, грубым, даже наглым человеком, этаким мастодонтом".

Причина такого поведения властной матери Кобзона ясна – невестка ей категорически не нравилась. По воспоминаниям Кругловой, Ида Исаевна открыто подыскивала сыну более удачные варианты, приводила ему невест даже когда Кобзон был уже женат. Но он всех отверг. Поэтому Шойхе и изводила юную прелестницу. А когда Вероника все-таки забеременела и страдала от токсикоза, Ида Исаевна сделала все, чтобы вызвать искусственные роды, хотя шел пятый месяц беременности. При аборте Круглова едва не умерла, потому что начался сепсис.

"Всю жизнь буду помнить дикие слова этой женщины: "Есик, ты посмотри на нее, все время блюет, на лице пятна выступили. Оно тебе надо? Тебе нужны эти фанятские (русские – Прим. ред) дети?" – плачет Круглова.

Вскоре союз Кругловой с Кобзном в распался. "К сожалению, ничего хорошего, связанного с этим человеком, вспомнить не могу. Вместе мы были около трех лет. История совместной жизни состояла из вполне банальных этапов: сошлись, расписались, развелись, потом опять сошлись. В общем, сплошные долгие проводы – лишние слезы. Все эти неприятные перипетии связаны с личной драмой: брак с Кобзоном очень сломал меня, просто подавил морально. Как говорится, пропал жизненный и творческий кураж", – позже признается Круглова.

Кобзон был вторым супругом Кругловой. А потом она только успевала выходить замуж и разводиться – состояла в браке с певцом Вадимом Мулерманрм, от которого родила дочь Ксению, с судьей всесоюзной категории по баскетболу Игорем Докторовичем, дантистом Виталием Андриянкином... И каждый из них пытался доказать, что в постели лучше, чем главный советский певец Иосиф Кобзон.