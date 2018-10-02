Галкин оправдался за пошлость об усохшей Пугачевой в дерзком мини

Максим Галкин встал на защиту супруги Аллы Пугачевой. Юморист жестко ответил недругам певицы в Сети.



Все началось с того, что Максим опубликовал в личном Instagram снимок Примадонны в стильном наряде. Звезда была облачена в дерзкую мини-юбку, куртку-бомбер и сапожки на шпильке.

"Моя красотка на репетицию собралась!" – подписал фото юморист, вызвав бурную реакцию у подписчиков, которые поспешили высказать свое мнение на этот счет. Многие интернет-обыватели отметили, что Галкин допустил пошлое высказывание в адрес королевы российской эстрады, назвав ее "красоткой". По мнению фолловеров, это говорит о неуважении Максима к жене. Также недруги позволили себе назвать Пугачеву "усохшей".

Эти предположения пользователей микроблога расстроили супруга Примадонны. Раздосадованный Галкин решил ответить на нападки злопыхателей. "Мальчик-то уже тоже в том возрасте, когда становятся дедушками! А фраза звучит от любящего мужа. Что же в этом пошлого?" – написал возмущенный артист, который не видит ничего плохого в публичной демонстрации своих чувств к любимой жене.

Надо сказать, что после того как Галкин отчитал поклонниц Пугачевой, негатива в комментариях стало заметно меньше. Фолловеры поддержали артиста и отметили, что он должен стать примером для подражания для многих мужей.

"Максим вы молодец! Вы любите, цените и восхищаетесь своей любимой женщиной.И никого не слушайте- счастье нужно беречь (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Максим! Достойный ответ и корректный очень– на негожий комментарий! Всего вам и всем доброго в этой жизни! 🌟💫✨", "Алла -прекрасна!! С каждым днем молодеет и молодеет! Хотя не удивительно, когда рядом настоящий мужчина, любящий муж и прекрасный отец, любая женщина расцветает! Люблю смотреть ваши видео. Счастливая семья– пример для подражания!! Счастья Вашей семье!" - писали интернет-обыватели.