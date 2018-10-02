Уставшая от жизни во дворце Кейт Миддлтон ушла с детьми в лес
Кейт посетила Лесную школу Sayers Croft Forest School в парке дикой природы Paddington Recreation Ground в Лондоне. Мероприятие организовано, чтобы привить детям любовь к природе и окружающей среде.
Герцогиня присоединилась к занятиям, прослушала лекцию от инструкторов и познакомилась с учениками. После Кейт прогулялась с детьми по окрестному лесу.
Миддлтон была облачена в серый свитер поверх рубашки, тонкую куртку, джинсы и высокие сапоги. Поклонники отметили, что супруга принца выглядела необычно даже в повседневной одежде.
На следующей неделе Миддлтон планирует выступить на благотворительном вечере в честь Всемирного дня психического здоровья. Также монаршая особа приглашена на свадьбу принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка в Виндзоре. Об этом сообщает Express.co.uk.
Напомним, что в конце апреля 2018 года Миддлтон стала матерью третий раз. Герцогиня подарила мужу сына Луи Артура Чарльза. Примечательно, что этот отпуск по беременности и родам был значительно длиннее, чем предыдущие. К примеру, после рождения принца Джорджа в 2013 году Миддлтон вернулась к светским выходам всего через шесть недель, а в 2015 году после появления малышки Шарлотты Кейт восстанавливалась четыре месяца.
Кейт не хотела выходить из декрета до рождения своего племянника, чтобы помогать сестре Пиппе справляться с малышом, так как та впервые познает радость материнства. Однако сидеть без дела ей уже опостылело. Супруг Кейт – принц Уильям рассказал журналистам, что она сходит с ума от гнева, пока он катается по разным странам и проводит время вдали от семьи. Миддлтон очень хочется вырваться из дворцовых стен.
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