Близкого звезды "Дома-2" поймали на взятке в два миллиарда
Валерий Маркелов – один из собственников группы компаний "1520", которая является крупнейшим подрядчиком госкомпании "РЖД". Сообщается, что Маркелов был посредником при передаче взятки в два миллиарда рублей полковнику Дмитрию Захарченко.
Отметим, что корпорация Валерия имеет неплохой доход от сотрудничества с железнодорожниками. Только за один год его структурам удалось получить от перевозчика контракты на сумму 3,6 миллиарда долларов, что по сегодняшнему курсу составляет примерно 218 миллиардов рублей.
Артем Маркелов – это сын бизнесмена. Молодой человек пилот серии GP2 с 2014 года. Ранее гонщик был возлюбленным телеведущей Алены Водонаевой. Однако чуть менее года назад отпрыск предпринимателя начал встречаться с Катей Жужей, которая стала Instagram-знаменитостью. Свою новую зазнобу Артем часто катает в Марбелье на красном кабриолете Bentley. Об этом сообщает Super.ru.
Примечательно, что у Маркелова-старшего есть дочь – Кристина Орса, которая уже несколько лет пытается завоевать отечественную поп-сцену. В прошлом году девушка выпустила альбом и презентовала клип на песню "Я одна".
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