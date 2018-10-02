Бузову внезапно атаковали после скандала с мошенничеством
Неравнодушные интернет-обыватели нагрянули в Instagram звезды и оставили под фотографиями комментарии с хештегом "Бузобман". Пользователи Сети не поленились, они писали сообщения не только под последними публикациями артистки, но и сопроводили этим хештегом собственные посты.
После атаки недовольных граждан на микроблог, Бузова заблокировала возможность оставлять отзывы под одним из рекламных снимков. Однако этого оказалось недостаточно, после артистка ограничила доступ в свой аккаунт, теперь увидеть его могут лишь подписчики.
Отметим, что на этом обманутые блогеры останавливаться не собираются. Они готовят документы в суд по делу о мошенничестве. Если их затея обернется успехом, то певице может грозить тюремное заключение.
Напомним, что скандал вокруг имени Ольги Бузовой прогремел после несостоявшегося конкурса с раздачей призов. Организаторы розыгрыша пообещали блогерам небывалый взлет популярности за счет поклонников певицы.
В итоге спонсоры заплатили порядка 12 миллионов рублей, после чего сулившие золоте горы мошенники попросту испарились вместе с деньгами. Примечательно, что вместо извинений и обещаний разобраться в ситуации, Бузова попросту игнорирует взбешенных спонсоров.
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