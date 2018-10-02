"Достиг дна": Киркоров обругали за странный ролик
Киркоров выступил главным героем рекламы спрея от боли в горле. Ролик опубликован на сайте YouTube.
Артист предстает в образе злобного Снежного короля в метровой короне изо льда. "Цвет заражения синий. Болеть тебе и всей семье отныне. Болей – заражай!", – поет Киркоров видоизмененный припев нашумевшего сингла.
Мнения поклонников на счет съемок Филиппа в рекламе разделились. Некоторые отмечали, что артист согласился на участие в ролике под воздействием рэпера Тимати, который некоторое время назад продвигал другое лекарство от боли в горле.
Однако большинство пользователей Сети отметили, что артист, вероятнее всего, испытывает материальные трудности, поэтому хватается за любую халтуру. Между тем, злопыхатели, не стесняясь в выражениях, заявляли, что поп-король достиг "дна" своей карьеры.
"Наверное денег совсем нет, это очень печально (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ну все -вот оно, дно...Неужели ТАК деньги нужны?", "Нормально. Проторенной дорогой Тимана в рекламе фармы сняться не грешно", "Филя уже зарабатывает как может, скоро тур по колхозам устроит", "Вот до чего Киркоров спустился", "Гы то чуство когда киркоров в команде БЛЭК СТАР", "Кто-то пытается идти вверх, а кто-то летит вниз", – писали инетернет-обыватели под роликом.
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