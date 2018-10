Беременность изуродовала Меган Маркл

Команда стилистов герцогини Сассекской значительно поредела. Услуги многих из любимых специалистов Маркл противопоказаны при беременности.

Меган уже отказалась от любимой прически – гладких локонов. Дело в том, что для выпрямления ее волнистых от природы волос стилисты использовали средства, которые могут навредить малышу. Как шепчутся во дворце, скоро герцогиня не сможет делать свой любимый макияж, подчеркивающий естественную красоту, но скрывающий небольшие изъяны лица.

По последним снимкам из королевского тура в Австралию видно, что Меган набрала в весе. При этом герцогиня Сассекская часто выглядит отекшей. Пока небольшие изменения фигуры Маркл может скрывать нарядами, но чем больше становится ее животик, тем сложнее будущей маме подбирать платья для официальных встреч. От обожаемых туфель на шпильках Меган уже отказалась, что делает ее ноги не такими соблазнительными, как ранее.

На эти детали обратили внимание британцы. Народ недоумевает, почему во время всех трех беременностей Кейт Миддлтон была обворожительно прекрасной, а Меган Маркл уже через несколько недель после радостного известия так запустила себя.

