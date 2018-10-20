Поплавская погибла в страшном ДТП

Звезда КВН Марина Поплавская погибла в ДТП под Киевом. Ей было 46 лет.



Страшная авария произошла рано утром 20 октября на 28-м километре трассы Киев – Чоп. Неподалеку от села Мила автобус с артистами юмористического "Дизель-шоу" протаранил МАЗ.

Марина Поплавская скончалась мгновенно. Еще четыре артиста доставлены в больницу в тяжелом состоянии. За их жизни борются медики.

По предварительным данным, виновником ДТП является водитель автобуса. Он уже задержан. Все обстоятельства аварии устанавливаются, пишет РИА Новости.

Марина Поплавская известна россиянам, как участница команды КВН "Девчонки из Житомира". В последние годы она выступала в "Дизель-шоу", которое выходит на украинском телеканале ICTV.