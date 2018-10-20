Брошенная Кридом Клюкина ждет ребенка

Победительница шоу "Холостяк" Дарья Клюкина ждет ребенка. По крайней мере так утверждают в окружении модели.



"В директе поговаривают, что Клюкина беременна. Если это так, то кто же папа?" – пишет Telegram-канал "Только никому".

Интересное положение Дарьи раскрыла ее подруга модель Кристина Крайт. Девушка опубликовала на своей странице в Instagram видео с Клюкиной. На кадрах виден округлившийся животик Даши.

Сама победительница шоу "Холостяк" новости не комментирует. Модель уехала в родной город и пока воздерживается от публичных выступлений.

Отметим, что после шоу отношения у Егора Крида и Дарьи Клюкиной не заладились. Молодые люди пытались встречаться без камер, но страсть быстро угасла. Вскоре певец объявил о расставании с моделью. С тех пор серьезных отношений у Дарьи ни с кем не было. А в СМИ то и дело появляются слухи о тесном общении Даши и Егора.