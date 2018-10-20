Стриженовой прочат место Андреевой на Первом канале

После слухов об уходе Екатерины Андреевой из программы "Время" народ гадает, кто же заменит ведущую. Многие хотят видеть в итоговом выпуске новостей Екатерину Стриженову.

По мнению зрителей, Стриженова принесет в программу свежий взгляд. А обаятельная внешность актрисы придаст скучным выпускам новостей эмоций.

В соцсетях даже развернулась настоящая баталия. Народ спорит сможет ли ведущая "Доброго утра" и ток-шоу "Время покажет" справится со столь серьезной задачей.

"Екатерина профессионал и вести шоу гораздо сложнее, чем читать новости с суфлера", "Катя слишком нежная для такой программы, но это было бы интересно", "На западе уже давно новости ведут красотки, и Стриженова очень подходит для Времени", – пишут поклонники Стриженовой (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).

При этом консервативная часть зрителей требует вернуть Андрееву. "Екатерина практически пропала, не понимаю почему", "Екатерина,Вас всегда так интересно слушать и смотреть", "Андреева лучшая ведущая на Первом", – заявили фоловеры ведущей программы "Время".

Напомним, слухи об увольнении Екатерины Андреевой появились после того, как ведущую убрали из основного выпуска программы "Время". Теперь звезда первой кнопки представляет итоговые новости дня только на "орбитах", вещающих за пределами европейской части России.