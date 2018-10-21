Отец жениха Бузовой слег после грязного скандала

Победитель шоу "Замуж за Бузову" Денис Лебедев рассказал о том, что его отец попал в больницу, а мать страдает от бессонницы. Все это он связывает с грязным скандалом, который разгорелся после завершения передачи.

Поклонники начинают подозревать, что над личной жизнью певицы Ольги Бузовой нависло страшное проклятие. Каких бы больших успехов она ни достигала в творческой деятельности и других сферах жизни, найти любимого и любящего человека ей по-прежнему не удается.

Не помогло в достижении этой цели даже шоу "Замуж за Бузову". В финале программы певица отдала свое предпочтение Денису Лебедеву, однако вскоре после этого в Сети стали распускать грязные сплетни о мужчине. И сама Ольга Бузова, судя по всему, верит им. На своей странице в Instagram она рассказала, что Лебедев лично подтвердил ей правдивость порочащих его сведений.

В итоге певица отвергла избранника. Он же. судя по всему, надеется растопить лед в сердце Ольги Бузовой, посвящает ей песни, просит помощи у поклонников и рассказывает о том, как страдает из-за разразившегося грязного скандала.

"Дорогие друзья, привет! Прошу прощения за вот эту вот волну негатива и драматургию, которые у каждого из нас присутствуют в глубочайшей форме. Прошу прощения у своего папы, который лежит в прединфарктном состоянии, у мамы моей, которая не спит уже ночи, у Олиных родителей, у Оли, у ее близких", – заявил он на видео на своей странице в Instagram.

Любопытна и текстовая подпись, которую для сопровождения записи избрал молодой человек. Это строчки из стихотворения Валентина Гафта "Грязь". "И так проста святая простота, что, маску позабыв надеть святоши, открыто, нагло, с пеною у рта устраивают грязные дебоши", – глубокомысленно заметил Денис Лебедев.

Напомним, после победы Дениса Лебедева в шоу "Замуж за Бузову", в Сети стали распространять слухи о том, что 33-летний сыровар обманывал певицу, общается с ней исключительно ради личной выгоды и якобы замешан в мошеннических схемах. Злопыхатели уверяют, что он открыл дело на деньги бывшей жены, а потом бросил ее, оставив только долги.