Шнуров скрывается после новостей о свадьбе

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в очередной раз удивил своих поклонников до глубины души, тайно женившись в четвертый раз. После новостей о свадьбе музыкант закатил грандиозный концерт на стадионе "Санкт-Петербург", а затем пропал. Найти его не смогла Ксения Собчак.

Светские хроникеры уверены, что после развода с Матильдой у Сергея Шнурова открылось второе дыхание. Его очередной концерт на стадионе "Санкт-Петербург" собрал рекордные 65 тысяч человек.

Однако купаться в лучах славы и видеться со знакомыми музыкант, судя по всему, не спешит. По крайней мере подобной чести не удостоилась ведущая Ксения Собчак. Под постом лидера группы "Ленинград", посвященным выступлению в Северной столице, она попросила его выйти на связь. "Набери плз не могу найти тебя(( (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала она.

Сергей Шнуров ответом в комментариях ее не удостоил. Другие пользователи Сети предположили, что музыкант скрывается либо конкретно от Ксении Собчак, либо вообще от всех знакомых. Дескать, он только что женился и теперь ему не до светских разговоров.

Напомним, как писали Dni.Ru, церемония бракосочетания Сергея Шнурова и его молодой избранницы, 26-летней светской львицы из Екатеринбурга Ольги Абрамовой, состоялась во Дворце бракосочетания № 1 на Английской набережной в Санкт-Петербурге.

Роспись проходила в обстановке строжайшей секретности. Специально для молодоженов открытым оставили черный ход. Шнуров даже не стал слушать торжественные речи работников ЗАГСа и покинул здание спустя пять минут. Впрочем, шила в мешке утаить не удалось и обо всем любопытным журналистам рассказал его друг.

К слову, на эпохальном концерте "Ленинграда" была замечена и Ольга Абрамова. Многие заметили, что девушка прячет правую руку. "Скрывает кольцо", – решили очевидцы.