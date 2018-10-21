"Животик уже заметно": Фанаты радуются за беременную Собчак
Новости о том, что Ксения Собчак ждет второго ребенка от Максима Виторгана не дают спокойно спать ее поклонникам. И сама ведущая, кажется, специально только подогревает интерес к этой теме.
В Сети появляются фотографии, на которых 36-летняя красотка то демонстрирует идеально плоский пресс, то наряжается в свободные одежды, сквозь которые, однако, виден округлившийся животик. Однозначного же ответа Ксения Собчак не дает.
Очередной снимок, который дал поклонникам повод говорить о том, что Ксения Собчак беременна во второй раз, появился на ее странице в Instagram. Сам пост был посвящен покупке одежды, однако комментаторы обратили внимание на фигуру ведущей, которую та попыталась скрыть за мешковатым нарядом.
"Животик уже заметно:-) Ксения вы шикарны! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Животик видно)) надеюсь девочка 🌸🌸🌸", "Животик правда видно)) красотка)))", "Ксения, я очень рада за вас и животик😊🎉 счастья вам и вашей семье🎉", – поделились своими восторгами пользователи Сети.
Напомним, ранее в эфире программы "Центральное телевидение" на телеканале НТВ Ксения Собчак впервые высказалась по поводу разговоров о своей второй беременности. Впрочем, и тогда она не дала прямого ответа на вопрос. Однако многие расценили ее слова как подтверждение слухов.
Перспективу рождения второго ребенка ведущая связала с выборами. Дескать, выдвигать свою кандидатуру на пост президента России, вынашивая под сердцем ребенка, было бы нечестно по отношению к избирателям. "Я эти выборы не выиграла, поэтому могу себе спокойно беременеть до следующих губернаторски", – заметила Ксения Собчак.
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