Андреева покинула Россию после изгнания с Первого канала
Миллионы телезрителей знаю Екатерину Андрееву как практически бессменного ведущего программы "Время" на Первом канале. А ее подписчики в Instagram имеют возможность посмотреть, как ведущая катается по заграницам в перерывах между съемками новостной передачи.
И разговоры о том, что Андрееву погнали с Первого канала под напором возмущенной общественности, кажется, не охладили пыл ведущей. По крайней мере она вновь поделилась с подписчиками видео. На сей раз – из Южной Кореи. В ролике Екатерина Андреева пробует мясо, одним из главных достоинств которого является способ приготовления.
"Дыру прорубили,чугунок поставили,огонь живой развели-сидят,нажаривают,нахомячивают.И решили мы к ним присоединиться.А они и рады-ни на каком языке,кроме корейского не говорят-но чтоб накормить и обогреть это и необязательно", – поделилась своими впечатлениями Екатерина Андреева.
Напомним, ранее ведущая высказалась о своей пропаже из экранов в Центральной части России. "Такой вкус у начальников😂😂😂Я еще не ушла,пока работаю на "Орбитах" и огромная наша страна все-же видит меня,многие люди написали в Директ ,что даже купили тарелки спутниковые и настроили их на "Орбиту",а смотрят в 21 час.И еще в субботу буду на 1ом.Пока так🌸🌸🌸", – обрисовала она ситуацию.
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