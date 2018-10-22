Молодая пассия Петросяна впервые высказалась о беременности

Молодая помощница Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, которую в СМИ упорно называют его любовницей, решила прокомментировать слухи о ее беременности. 29-летняя женщина ответила категорично.

Недавно появилась информация, согласно которой Евгения Петросяна и Татьяну Брухунову сняли на видео возле КЦ "Москвич". Отметим, что там прошли съемки концерта "Петросян-шоу". Юморист и его молодая помощница прибыли на автомобиле с личным водителем.

Репортеров заинтриговало поведение Брухуновой. Якобы 29-летняя помощница "пряталась, передвигаясь перебежками", за спиной Петросяна. По мнению наблюдательных журналистов, в последнее время Татьяна сильно поправилась. Якобы у нее расплылась фигура, которую она прикрыла свободным пальто и длинным шарфом.

В очередной раз СМИ ухватились за слухи о том, что Брухунова ждет ребенка, причем якобы от самого Петросяна. Видимо, эти пересуды порядком надоели Татьяне – она вышла на связь с репортерами, чтобы прояснить ситуацию. "Информация о моей беременности не соответствует действительности", – цитирует Брухунову StarHit.

Точно не известно, соединяют ли Брухунову и Петросяна не только деловые, но и романтические отношения. Ходят упорные слухи, что именно из-за Татьяны юморист решил развестись спустя более 30 лет брака с Еленой Степаненко. Супруги в суде делят нажитое имущество, которое оценивается в 1,5 миллиарда рублей.

По слухам, Степаненко не смогла перенести новость о том, что Петросян тратится на молодую помощницу. Журналисты недавно выяснили, что Татьяна является обладательницей двух элитных квартир в Москве на общую сумму 280 миллионов рублей. Можно только догадываться, как удалось уроженке Тулы за пару лет накопить такую внушительную сумму, ведь адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин заявил, что юморист ничего ей не покупал и не дарил.