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Шоу-бизнес

Елена Проклова удивила подтянутой фигурой

Елена Проклова. Фото: GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova
Российская актриса Елена Проклова решила отдохнуть от работы и провела выходные в спа-центре. Смелости актрисы можно только позавидовать – 65-летняя звезда опубликовала необработанные снимки, где она была в одном полотенце, на своей странице в Instagram.

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Проклова была рада внезапному выходному. "Какое счастье, когда в воскресенье выдался незапланированный выходной. В такой день можно посвятить время только себе", – написала она. Артистка добавила, что поплавала в бассейне и сделала гидромассаж. Елена отметила, что избегает походов к косметологам и ухаживает за собой дома, а парилку считает лучшей омолаживающей процедурой.

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Елена Игоревна Проклова

Елена Игоревна Проклова актриса

Она поделилась с подписчиками рецептом маски для волос. "Я сегодня наносила маску, которая улучшает рост волос и предотвращает появление седины. Делюсь с вами рецептом. Желток одного яйца, чайная ложка меда, чайная ложка касторового масла, столовая ложка сока алое, столовая ложка оливкового масла, столовая ложка лимонного сока, столовая ложка яблочного уксуса, столовая ложка коньяка, столовая ложка горчичного порошка. Размешать все и нанести на сухие волосы. Затем нужно закрыть волосы одноразовой шапочкой или пленкой и надеть шапочку или полотенце, чтобы все хорошо прогрелось. Держать до наступления чувства жжения", – написала она. Звезда предупредила, что маску не стоит применять людям с повышенным давлением.

Подписчики поблагодарили ее за рецепт: "Елена, восхищаюсь Вами!", "Спасибо за рецепт! Здоровья и долгих лет жизни!" Кто-то посчитал, что рецепт слишком сложный: "Сомневаюсь, что кому-то захочется заморачиваться на этот рецепт! Слишком много ингредиентов! А женщинам после трудовой недели хочется принять ванну, помыть голову шампунем, применить бальзам для волос и потом тупо полежать на диване!"

Напомним, что 2 сентября Елене Прокловой исполнилось 65 лет. Артистка решила отметить день рождения на шоу "Сегодня вечером", где ее поздравили другие знаменитости. Для съемок она выбрала короткое черное платье, которое демонстрировало ее стройные ноги. Многие поклонники Прокловой посчитали такой наряд недопустимым для ее возраста.

Автор: Полина Крылова22 октября 2018, 13:56

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