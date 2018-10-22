"Ногами по голове": Первый канал раскрыл подробности избиения певицы
Мария стала гостьей программы "Пусть говорят" Первого канала. По словам артистки, Кулыгин пришел к ней домой и попросился переночевать.
Как оказалось, некие лица завладели 1/16 квартиры композитора, что примерно равно трем квадратным метрам. Под видом оценщиков четверо неизвестных проникли внутрь. После они принесли диван, холодильник и заселились в большую комнату, предварительно вытащив из нее двуспальную кровать Александра Павловича, после поставили камеры видеонаблюдения. "Я не знаю, кто эти люди, я пыталась это выяснить у них. За что получила люлей", – отметила Макарова.
В тот момент, когда певица пришла поговорить с незнакомцами в квартиру композитора, на нее напали. "Они просто повалили меня на пол и начали избивать меня ногами по голове, по телу. Я не знаю, кто бил. Они меня прижимали коленом к полу. В травмпункте у меня зафиксировали сотрясение мозга", – вспоминает звезда.
Макарова и Кулыгин обратились в полицию. Однако злоумышленники еще на свободе.
Эксперты резонно поинтересовались, как часть жилплощади Кулыгина оказалась в собственности других людей. По словам певицы, у погибшей супруги музыканта – актрисы Нелли Корнеевой – есть родственница, которая подарила свою часть третьим лицам. "У жены Александра Павловича есть дочь от первого брака, которая с ними не поддерживала связь. Она не интересовалась болезнью матери, не среагировала на смерть матери. Ей по праву наследования стала принадлежать 1/8 квартиры. Она подписала дарственную на половину доли. Подарила она своей подруге", – пояснила Мария.
В студии появился сам Кулыгин. Пожилой композитор рассказал, что боялся оказывать сопротивление неизвестным. По словам музыканта, он опасался за свою жизнь, поэтому старался быть максимально корректным.
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