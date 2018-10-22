"Проснулась непонятно где": Лолита ужаснула странным видео

Певица Лолита Милявская опубликовала странный ролик на своей странице в Instagram. Она рассказала о нелегкой жизни во время концертного тура.

Артистка поделилась, что во время поездки из Таллина в Ригу на автобусе очень хотела спать и сделала себе кровать из кресла. "Со стороны ужасно выглядит, да? Как будто проснулась непонятно где. Кто-то скажет: "Вот, докатилась как бомж". А я в автобусе. Из Таллина в Ригу. Импровизированная кроватка", – сказала она подписчикам.

Многие поклонники обратили внимание, что певица хорошо выглядит без косметики. "Вы такая настоящая. Спасибо, что без фильтров. Вы классная", "Настоящая, искренняя, обаятельная, без фильтров и раскрасок. Здорово! Мне нравится ваш образ", "Молодец! Не на показуху, а так, как есть на самом деле", – пишут они. Кто-то признался, что это видео стало для него открытием: "Многим гастроли артистов видятся райским садом. Мол, везде тебе комфорт-уют. А вот и нет. Наглядный пример. Приходится подстраиваться под реалии. Выручает сноровка и чувство юмора".

Но были среди них и те, кто посчитал, что Лолите не следовало выкладывать такой ролик: "Со стороны точно дура. Противно на тебя смотреть", "Ужасный вид". Но недоброжелателей оказалось гораздо меньше.

Ранее Андрей Малахов опубликовал видео на своей странице в Instagram, на котором певица Лолита Милявская в боксерских перчатках накинулась на него с кулаками. Сам телеведущий закрылся от нее стулом. "Похоже @lolitamilyavskaya близко к сердцу принимает все происходящее... @stas_kostyushkin_official спасибо за поддержку", – подписал короткий ролик Малахов.