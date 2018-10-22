Паралич: жуткие последствия операции престарелой жены Солнцева

Пластический хирург проанализировал внешность жены-пенсионерки Гогена Солнцева Екатерины. По его мнению, у женщины не открывается глаз, и это грозит ей параличом.



Пластический хирург Александр Вдовин предположил, что Екатерина Терешкович сделала операцию в государственной клинике. А врачи, которые работают там, по мнению специалиста, не имеют возможности стажироваться за границей, поэтому не в курсе новомодных веяний в пластической хирургии. "Как говорится, старая школа, старые методики, отсюда – результат на лице", – заключил Вдовин.

Врач убежден, что из-за некачественной операции лицо престарелой жены Гогена Солнцева "поплыло", а один глаз и вовсе не открывается. "Судя по всему, Кате была проведена круговая подтяжка лица. Эта методика устаревшая – есть высокий риск задеть лицевой нерв. Что и произошло с Екатериной. У нее заметная асимметрия лица, видно, что не открывается левый глаз. Можно предположить, что это произошло из-за птоза – повреждения глазного нерва", – отметил эксперт.

Вдовин сообщил, что супруге Солнцева могли бы сделать и более щадящие операции. А так как она перенесла более грубую круговую подтяжку лица, то после нее на лице остаются видимые шрамы. "Вряд ли Катя сможет теперь позволить себе даже собрать волосы", – напугал врач поклонников Терешкович и Солнцева.

Далее пластический хирург и вовсе заявил, что престарелой жене Гогена грозит паралич лица. "Воспаление тройничного нерва – это очень серьезный диагноз! Ей нужно в срочном порядке обратиться за помощью в отделение неврологии. Иначе может пойти перекос и правую часть лица парализует. Супруга Гогена может лишиться возможности улыбаться и говорить. Это все очень серьезно!" – цитирует врача "Собеседник".

Отметим, что сейчас точно неизвестно, как живет после операции Екатерина Терешкович. В своем Instagram Гоген Солнцев пожаловался, что омолодившаяся супруга пошла вразнос – непонятно где находится, дома не появляется.

"Я бы хотел спросить свою дорогую жену, почему так долго нет связи с ней? Почему стало мало ответов на какие-то вопросы, а вместе с этим в семье все решают вместе! Господа, передайте моей жене, если увидите ее у себя в квартире, пусть хотя бы вернет уважение к себе. Все ж взрослый человек! Катя, я серьезно! Мы не подростки! P.S.: Разочаровался..." – написал расстроенный Гоген.